Usa, medicina veterinaria: studentessa di Teramo tra i migliori d’Europa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ilaria Carrarini – studentessa del secondo anno del Corso di laurea magistrale in medicina veterinaria dell’Università di Teramo ‒ è fra i vincitori delle borse di studio per studenti veterinari messe in palio per il 2019 da MSD Animal Health (‘azienda farmaceutica attiva nel settore veterinario, con sede a Madison, in New Jersey) e dalla Federazione dei Veterinari d’Europa (FVE). Per il terzo anno consecutivo uno studente della Facoltà di medicina veterinaria di Teramo si aggiudica la prestigiosa borsa di studio. Su 161 partecipanti sono stati selezionati 36 studenti eccellenti provenienti in tutta Europa, ai quali sarà assegnata una borsa di studio di 5.000 dollari con lo scopo di migliorare la «propria esperienza accademica e concentrarsi su attività che li aiuteranno sicuramente sulla via della professione». La partnership con MSD Animal Health si allinea alla missione ... ildenaro

nathaliespataro : @TaniuzzaCalabra Il nostro SSN sarà in difficoltà ma TUTTI abbiamo diritto a cure gratis, io posso dire che in US… - ZPeppem : RT @bia198702: Ma i novax che non vaccinano i figli perché 'i medici sono tutti corrotti', 'la medicina ci usa come cavie' e 'i vaccini cau… - Nonnadinano : RT @bia198702: Ma i novax che non vaccinano i figli perché 'i medici sono tutti corrotti', 'la medicina ci usa come cavie' e 'i vaccini cau… -