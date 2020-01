‘Uomini e Donne’: l’opinione di Chia sulla puntata del Trono over del 31/01/20 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Quanto amo le sfilate del Trono over, quanto! Basta scegliere il tema giusto et voilà, che si andrà a scatenare il trash più becero e poraccio è una certezza. Oggi, per andare sul sicuro, non solo Queen Mary ha optato per un tema già di per sé succulento come ‘Seducente come in un film‘, ma ha fatto sfilare praticamente mezzo parterre femminile. Il disagione era quindi assicurato. Ingredienti fondamentali delle inevitabili bagarre post passerella sono quelle dame che scambiano Uomini e Donne per la Milano Fashion Week e quei cavalieri che non vedono l’ora di avere la paletta in mano per vendicarsi delle sfacciate che hanno osato sporcarli (cit). E viceversa, s’intende, che anche le sfilate maschili sarebbero un’ottimo terreno per servire rancore su piatti d’argento, se solo non le tagliassero dal montaggio ovviamente. Ma se fino ad ora i ... isaechia

matteosalvinimi : Ho segnalato personalmente al ministro Bonafede i rischi per il personale che lavora nelle case circondariali di Re… - nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - pinapic : Ieri al Parlamento europeo abbiamo votato una risoluzione per contrastare il gender pay gap, cioè l’inaccettabile d… -