Uomini e Donne, la registrazione del 30 gennaio diventa bollente: “Finiti in doccia insieme” (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, quella del 30 gennaio, è diventata davvero bollente. La puntata è incominciata come al solito con Gemma Galgani al centro dello studio. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato nel quale era ripreso lo sfogo post puntata della dama. Stranamente, però, questa volta Gemma si è mostrata alquanto euforica per aver ballato con i ballerini di Amici. In seguito, la dama ha ragguagliato tutti i presenti circa la sua frequentazione con Emanuele, ed è stato in quel momento che la situazione si è surriscaldata. Il racconto osé di Emanuele a Uomini e Donne Nella precedente puntata, infatti, un nuovo cavaliere ha deciso di proporsi per Gemma, si tratta di Emanuele. L’uomo si è mostrato fin da subito molto interessato alla dama, sta di fatto che è stato molto intraprendente nella conoscenza. Durante la registrazione di Uomini ... kontrokultura

nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… - Inter : ?? | MEMORIA Nel #GiornodellaMemoria l’Inter ricorda tutte le vittime dell’Olocausto, gli uomini, le donne e i bamb… -