Uomini e Donne, Gemma Galgani e lo spogliarello alla sfilata: la reazione di Tina Cipollari (Di venerdì 31 gennaio 2020) Dopo essere stata protagonista dell’ennesimo scontro con Tina Cipollari, Gemma Galgani fa parlare di sé anche alla sfilata di Uomini e Donne. E l’opinionista si è scagliata ancora contro di lei. Per chi fosse rimasto indietro, nei giorni scorsi la dama torinese ha provato a difendersi dalle accuse di Tina di essersi sottoposta a dei ritocchini. A testimonianza di come il suo aspetto estetico non sia dovuto all’intervento del chirurgo, ha chiesto alla regia di mostrare le foto di quando era giovanissima. Apriti cielo! L’opinionista, che da sempre sostiene che Gemma abbia fatto qualche ritocchino al viso e, in particolar modo, alle labbra, ha praticamente aggredito la dama certa del fatto che le sue dichiarazioni non corrispondano al vero: “Quando sei venuta a Selfie per rifarti i denti, ti sei gonfiata anche le labbra! “, ha sbottato. (Continua dopo la foto) E poi: “Tu sei tutta ... caffeinamagazine

