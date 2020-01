Una professoressa agli studenti: “Liliana Segre non la sopporto, cerca pubblicità” (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ polemica per la frase di una professoressa su Liliana Segre: “Non la sopporto, cerca solo pubblicità”. Immediate le scuse. FIRENZE – E’ polemica per la frase su Liliana Segre detta da una professoressa agli studenti. La docente, come riportato da La Nazione, nel giorno della Memoria avrebbe dichiarato di non sopportare Liliana Segre perché “cerca solo pubblicità“. “Anche mio nonno è stato in un campo di concentramento , ma non è certo andato a dirlo a tutti. E ora non andate a casa a dire ai vostri genitori che sono nazista e antisemita“, queste le dichiarazioni della docente. La vicenda è stata confermata anche dai genitori che hanno protestato con gli insegnanti. Immediate le scuse della professoressa. La ministra Azzolina: “Mi aspetto che il gesto venga verificato” Immediata la condanna da parte della ... newsmondo

lonelynastygirl : @wolfkyvn @misorottarcazzo Quando c'era la suina andavo in seconda liceo ed ebbi la febbre per 4/5 giorni. La profe… - PatrizSarda : RT @maiocchirosanna: Firenze, la prof agli alunni: 'Liliana Segre cerca pubblicità' - Gianpi71asr : RT @Misurelli77: 'Liliana Segre? Cerca solo pubblicità, ragazzi non fatevi fregare da questi personaggi' Queste sarebbero le Vergognose par… -