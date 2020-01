Una corona brillante nel cielo che pullula di stelle, ecco la cometa Panstarr foto del giorno della Nasa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ogni giorno la Nasa seleziona una foto del giorno. Ieri l’agenzia spaziale statunitense l’immagine di un italiano che ha immortalato una cometa famosa: la Panstarrs. Come una corona brillante nel cielo che pullula di stelle, una delle comete più celebri per la sua luce verde, è stata catturata dall’italiano Rolando Ligustri, veterano dell’astrofotografia dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), specializzato nelle riprese di comete. È la dodicesima volta che una sua foto viene selezionata dalla Nasa fra le più spettacolari (Astronomy Picture of The Day, Apod) e l’ultimo riconoscimento risale appena a novembre 2019, con uno scatto del bagliore azzurro di una cometa quasi immerso nel rosso di Marte. È un riconoscimento che si aggiunge ai tanti finora collezionati dagli astrofotografi italiani, con le spettacoli immagini dell’Etna, della spiaggia di Montalbano e delle Dolomiti. ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Una corona brillante nel cielo che pullula di stelle, ecco la cometa Panstarr foto del giorno della Nasa - TutteLeNotizie : Una corona brillante nel cielo che pullula di stelle, ecco la cometa Panstarr foto del… - francescofrong7 : RT @INarratore: A pensarci bene, contro il Corona Virus, Noi una Speranza l'abbiamo! Il Ministro...???????? -