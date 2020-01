Un Sole così non si era mai visto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un Sole così non si era mai visto – A oltre 3000 metri di quota, sulla sommità del vulcano Haleakala alle Hawaii, sorge un nuovo telescopio,il Daniel K. Inouye Solar Telescope, interamente dedicato all’osservazione di una singola stella: il nostro Sole. Costato attorno ai 340 milioni di dollari, è stato completato in soli 7 anni. Grazie al suo specchio primario da 4 metri di diametro è diventato di gran lunga il telescopio solare più grande al mondo. Ora il National Solar Observatory (NSO) ha pubblicato le primissime immagini tecniche della fotosfera, quella parte dell’atmosfera solare che viene generalmente chiamata superficie perché non permette di vedere al di sotto. Le immagini della fotosfera ottenute hanno una risoluzione altissima distinguendo dettagli di dimensioni di 15/20 chilometri sulla superficie. La foto riprende il plasma “in ebollizione”, il cui moto convettivo ... romadailynews

Agenzia_Ansa : Il Sole, mai visto così da vicino: le prime immagini del Daniel K. Inouye Solar Telescope della National Science Fo… - carmelitadurso : Questa mattina inizia così, col #soleinfaccia ?????? ??????#buongiorno #rideresempre #maifermarsi #sole #sunnyday… - ilfendente : Il Sole, mai visto così da vicino -