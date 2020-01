Un posto al sole, anticipazioni 31 gennaio 2020: Arianna riceve una sorpresa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Venerdì 31 gennaio andrà in onda l’ultima puntata di questa settimana di Un posto al sole e, stando alle anticipazioni in merito, ne vedremo delle belle. Serena riceverà una proposta interessante da parte di Leonardo e questo la farà vacillare ancora di più. Ci sarà un risvolto inaspettato nella vita di Angela, Bianca e Franco, infine, Arianna riceverà una sorpresa. Un posto al sole, trama venerdì 31 gennaio Leonardo non poteva tornare in scena in un momento più peggiore di questo. L’uomo, approfittando della crisi coniugale di Serena e suo marito, ha deciso di fare breccia su di lei. Leonardo lascerà la bella Serena a bocca spalancata per via di una certa proposta. Per la donna incomincerà un periodo pieno di confusione mentale in quanto sarà combattuta sul da farsi tra suo marito Filippo e la piccola Irene. Angela verrà a sapere di quanto accaduto a suo marito e a sua ... kontrokultura

KontroKulturaa : Un posto al sole, anticipazioni 31 gennaio 2020: Arianna riceve una sorpresa - - CameValeria : 'Un posto' al sole @CarlaVMar @grazia7773 @Patrizi19340885 @damico_luna @anna_pria - 50Colibri : RT @gabrielepillit1: @rosadineve @ellyesse I giornalisti sono ridicoli boccaloni o cinici sponsor di ogni personaggio velleitario che parla… -