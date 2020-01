Un posto al sole anticipazioni 3 febbraio 2020: la Gagliardi ha le ore contate (Di venerdì 31 gennaio 2020) Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima puntata in onda lunedì 3 febbraio si presentano ricche di colpi di scena. Arianna e Andrea saranno felici e sorridenti, inoltre vivranno delle intense ore d’amore. Per Filippo e Serena andrà diversamente in quanto la donna dovrà fare i conti con i suoi sentimenti sempre più vacillanti. Infine, arriverà una decisiva svolta per Bianca in quanto la maestra Gagliardi dovrà pagare le conseguenze del suo gesto. anticipazioni Un posto al sole, trama lunedì 3 febbraio 2020 Filippo si renderà finalmente conto di aver fatto un grosso errore con Serena. L’uomo, timoroso, avrà urgenza di parlare con la moglie e non potrà fare altro che chiedersi come si comporterà la donna nei suoi confronti. Dopo aver perso le staffe in pubblico e dopo aver denigrato Franco e la piccola Bianca, per la maestra Maria Grazia Gagliardi le ore saranno a ... kontrokultura

