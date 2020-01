Ultras: il teaser trailer del film Netflix di Francesco Lettieri (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ecco il teaser trailer di Ultras, il film di Francesco Lettieri uscirà il 9-10-11 Marzo in cinema selezionati e su Netflix dal 20 Marzo . Svelato il primo teaser trailer di Ultras, film originale Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Indigo film, che uscirà in alcuni cinema selezionati il 9, 10 e 11 marzo e sarà disponibile su Netflix dal 20 marzo. Alla regia Francesco Lettieri, autore di oltre sessanta videoclip per Liberato, Calcutta, Emis Killa, Thegiornalisti, Motta e molti altri che hanno ottenuto 160 milioni di visualizzazioni complessive, qui al suo esordio con un lungometraggio. Il film è scritto dallo stesso Lettieri insieme a Peppe Fiore, e ha come protagonisti Aniello Arena, Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia e Antonia Truppo. ... movieplayer

