ULTIM’ORA – Mertens-Chelsea, l’annuncio del tecnico Lampard (Di venerdì 31 gennaio 2020) Mertens-Chelsea, l'annuncio del tecnico Lampard in conferenza stampa è chiaro: non c'è spazio per Mertens al Chelsea, in quanto Giroud rimane in rosa. L'articolo ULTIM’ORA – Mertens-Chelsea, l’annuncio del tecnico Lampard proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

ULTIM’ORA Napoli – Dries Mertens salta la sfida contro l’Inter : Ultim’ora Napoli – Dries Mertens non sarà a disposizione per il big-match tra Napoli ed Inter Ultim’ora Napoli – Dries Mertens non ce la fa. Il belga non sta bene fisicamente e salterà il big-match di lunedì sera contro l’Inter di Conte. Emergenza in attacco quindi per Mister Gattuso e la conferma arriva da Carlo Alvino che sui social scrive: “ Mertens ko. salta la gara con l’Inter . Il belga non sta bene ...

ULTIM’ORA Sky – Udinese-Napoli - senza Callejon e Mertens! : Udinese-Napoli, Callejon e Mertens out! Il giornalista di SkySport, Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime sul calcio Napoli: “4-4-2? Sì, ma senza Callejon e senza Mertens. Le indicazioni che stiamo raccogliendo sono queste. Per lo spagnolo sarebbe un’assenza significativa perché sarebbe la ...

