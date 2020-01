Ue, Salvini: “Non lavoro perché l’Italia esca. Conseguenze Brexit? No pregiudizi né pro, né contro. Finora smentiti uccelli del malaugurio” (Di venerdì 31 gennaio 2020) “Io non lavoro perché l’Italia esca da alcunché ma lavoro perché rimanga in un contesto europeo da protagonista e non da ultima degli ultimi”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla Brexit al termine del Consiglio federale della Lega. Quella di oggi, secondo Salvini, “per la democrazia è una giornata importante, per l’Europa lo vedremo dai fatti. Non ho pregiudizi né pro né contro” L'articolo Ue, Salvini: “Non lavoro perché l’Italia esca. Conseguenze Brexit? No pregiudizi né pro, né contro. Finora smentiti uccelli del malaugurio” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

