Uccide la ex amante e la figlia, poi si suicida: lui aveva 27 anni, lei 48. «La figlia contraria al loro amore» (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragico duplice omicidio-suicidio stanotte a Mussomeli, nel nisseno. Un giovane di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso la sua ex amante e la figlia di lei per poi togliersi la vita. Rosalia Mifsud, 48 anni, aveva avuto una breve relazione con il 27enne, che non voleva però rassegnarsi alla fine della storia: così ha ucciso lei e la figlia, 27enne anche lei, Monica Di Liberto, avuta da un precedente matrimonio. Noto ha sparato a entrambe per poi suicidarsi, secondo la ricostruzione dei carabinieri che conducono le indagini: Noto deteneva regolarmente la pistola con cui ha sparato perchè aveva un porto d’armi sportivo. Il dramma si è consumato in un’abitazione del centro storico: i militari sono arrivati sul posto allertati da un vicino di casa. Quando gli uomini dell’Arma e il personale del 118 sono arrivati i tre erano già privi di vita. LA figlia ERA CONTRARIA ALLA ... newscronaca.myblog

CristinaCmr : RT @CriminalMenteTw: Uccide l'ex amante e la figlia di lei, poi si suicida - IosonoScala : Caltanissetta, 27enne uccide l'ex amante e la figlia di lei e si suicida La tragedia si è consumata nel centro stor… - infoitinterno : Tragedia a Mussomeli, uccide l’ex amante e la figlia di lei, giovane di 27 anni poi si toglie la vita -