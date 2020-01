Ubi: Cda, a Coima periodo esclusiva per operazione immobiliare a Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il Cda di Ubi Banca ha deliberato “l’attribuzione di un periodo di esclusiva a Coima Sgr per la strutturazione e il perfezionamento di un’articolata operazione immobiliare nell’ambito della riorganizzazione della presenza del Gruppo Ubi sulla piazza di Milano”. Lo rende noto Ubi in un comunicato.L'articolo Ubi: Cda, a Coima periodo esclusiva per operazione immobiliare a Milano CalcioWeb. calcioweb.eu

TV7Benevento : Ubi: Cda, a Coima periodo esclusiva per operazione immobiliare a Milano... - lamescolanza : Le ultimissime. Ubi Banca, nuovo piano industriale in cda del 17 febbraio -