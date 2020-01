Twitter bandisce le fake news sulle elezioni (Di venerdì 31 gennaio 2020) Twitter (foto Chesnot/Getty Images) Twitter ha inserito un nuovo strumento che permetterà agli utenti di segnalare i tweet con informazioni fuorvianti riguardo le elezioni o che contengano intimidazioni verso gli elettori. La misura si inserisce negli strumenti messi in campo dai social network in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in calendario a novembre. Se un utente si imbatte in un tweet che in qualche modo vuole impedirgli di andare alle urne, intimidirlo o, ancora, che fa circolare informazioni false sullo svolgimento delle elezioni, per esempio sulla data, potrà cliccare sulla freccetta in alto a destra del tweet. Premendola comparirà un menù a discesa nel quale si dovrà selezionare la voce “Segnala questo tweet”. A questo punto, tra le opzioni classiche di segnalazione si potranno trovare la nuova voce “Contiene informazioni fuorvianti per le elezioni ... wired

