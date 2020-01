Tuttosport: Il Napoli pronto ad offrire 25 milioni per Kumbulla (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il mercato del Napoli non si ferma più. La volontà del club, secondo quanto riporta oggi Tuttosport sarebbe quella di portare a casa ancora un altro rinforzo entro le 20 di questa sera. Il nome prescelto è quello del giovane Kumbulla del Verona, per cui Giuntoli è pronto a sbaragliare la concorrenza il Napoli è pronto ad investire i 25 milioni (bonus inclusi) chiesti dal presidente Setti e che l’Inter (oltre ad altre società di prima fascia) non hanno avuto ancora il coraggio di proporre L'articolo Tuttosport: Il Napoli pronto ad offrire 25 milioni per Kumbulla ilNapolista. ilnapolista

