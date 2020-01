Turisti asiatici insultati a Firenze: "Andate a tossire a casa vostra" (Di venerdì 31 gennaio 2020) Non si sa ancora se il video sia stato montato ad arte o sia, invece, una scena reale: gli insulti, però, sono veri. Due Turisti asiatici sono stati presi di mira, su un lungarno di Firenze, perché considerati portatori di malattie Turisti aggressione a Turisti insulti Raffaello Binelli  Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/31/Turisti-asiatici-insultati-Andate-a-tossire-a-casa-vostra/asiatici insultati a Firenze"Tossite a casa vostra..."Il video choc diventa virale Luoghi: Firenze ilgiornale

allgdrxavier : @riczegers puoi sapere quali ''asiatici'' sono turisti o sono appena rientrati dalla patria o quali magari non hann… - sparklharry : Ieri in treno sono saliti due turisti asiatici (non mi va di dire cinesi perché il fatto che avessero tratti asiati… - AngeloGuarino : Raga due turisti asiatici mi hanno chiesto consiglio su dove mangiare la pizza a Roma. Quale è la pizzeria più buon… -