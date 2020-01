Traffico Roma del 31-01-2020 ore 17:00 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Traffico SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SYUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASSIA BIS E SLARIA E ANCORA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD – IN CARREGGIATA ESTERNA – INCOLONNAMENTI A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO SINO ALL’USICTA TUSCOLANA. IN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI DA TOR DI QUINTO ALL’USICTA SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA MONTI TIBURTINI AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. A PRIMAVALLE INCIDENTE E DISAGI IN VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI, RIPERCUSISONI E CODE IN VIA GIUSEPPE GUICCIARDI. CODE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA E DA CORSO FRANCIA SINO A LABARO. INCOLONNAMENTI IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA IN DIREZIONE CENTRO, VIA DRUSO, VIA CILICIA E IN DIVERSI TRATTI DI VIA APPIA NUOVA TRA PIAZZA RE DI Roma ... romadailynews

