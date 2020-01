Tradisce lo sposo prima del matrimonio: lui si vendica durante la cerimonia (Di venerdì 31 gennaio 2020) La vendetta è un piatto che va servito freddo e questo giovane sposo di Singapore lo sa bene. Dopo aver scoperto il tradimento della futura moglie, ha deciso di smascherarla davanti a tutti… Doveva essere un matrimonio felice e invece si è trasformato in un processo alla sposa, smascherata davanti a tutti nel suo giorno più importante a causa del tradimento ai danni del neo marito. Se per un cuore ferito non c’è rimedio, la vendetta è sempre un buon lenitivo. Quella scelta dallo sposo è stata l’umiliazione pubblica: la donna è stata messa in imbarazzo dopo la proiezioni di un breve filmato durante il ricevimento del suo matrimonio. Suo marito ha voluto mostrare a tutti gli invitati il tradimento subito. Come ha fatto l’uomo a scoprire che la sua futura moglie lo stava tradendo? Ormai sospettoso da tempo, aveva deciso di ingaggiare un investigatore ... velvetgossip

