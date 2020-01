Tonali Juventus, assalto di Paratici: colpo da 50 milioni, superata l’Inter (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tonali Juventus – Paratici vuole seguire una linea verde puntando su giovani italiani. Dopo il possibile arrivo di Orsolini a Torino, e l’interesse per Zaniolo e Chiesa, il ds bianconero sembra intenzionato a puntare tutto sul “nuovo Pirlo”. Sandro Tonali sembra destinato ad una grande squadra, su di lui non c’è solo la Juventus ma anche l’Inter e il PSG che cerca un colpo alla Verratti. Sono ore calde sull’asse Brescia Torino, Cellino non è facile da convincere però la Juventus ha le carte giuste. Tonali Juventus, bianconeri in vantaggio Come riportato da Sportitalia, la Juventus sarebbe in pressing in queste ore per Sandro Tonali. Sul giocatore è forte l’Interesse anche dell’Inter ma il ds bianconero Paratici potrebbe a breve chiudere il colpo con il Brescia per il futuro. La valutazione fatta da cellino sarebbe di 50 milioni di euro per il ... juvedipendenza

