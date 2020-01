Tommaso Paradiso - Ricomincio da me: lo speciale stasera su Sky TG24 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sky TG24 presenta lo speciale Tommaso Paradiso - Ricomincio da me, l'intervista per pianoforte e voce per la nuova carriera del cantautore romano. "Ricomincio da me. In realtà ho sempre un po' ricominciato da me". Parte da qui e dal nuovo futuro da solista lo speciale dal titolo Tommaso Paradiso - Ricomincio da me, dedicato al cantautore dopo l'addio ai Thegiornalisti. in onda stasera su Sky TG24 alle 21. Conversando con il vicedirettore della testata all-news, Omar Schillaci, Tommaso Paradiso, che ha da poco pubblicato il nuovo singolo inedito "I nostri anni", dà vita a un'intervista "per pianoforte e voce", alternando ricordi, carriera, passioni come quella per il cinema, nuovi progetti. Le parole si mescolano alle note delle sue canzoni, eseguite dal vivo ... movieplayer

Notiziedi_it : Gazzelle: concerto sold out. E con Tommaso Paradiso duetta «Sopra» - pinkvanity11 : RT @barbaraluna25: I nostri anni ?? Tommaso Paradiso - pinkvanity11 : RT @animaso409: 'Avvicini la tua bocca al mio orecchio, oh Non finirà bene, ma ti prego no Non smettere, non smettere mai. ' (Tommaso Para… -