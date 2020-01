Tiziano Ferro a Sanremo. Il suo cachet per il Festival è stellare, ma c’è una voce (bomba) che circola veloce (Di venerdì 31 gennaio 2020) Ormai manca davvero poco e poi si potrà finalmente dare il via al Festival di Sanremo, uno dei più discussi degli ultimi anni. Tante le polemiche scaturite intorno, con protagonista in negativo soprattutto il conduttore nonché direttore artistico Amadeus, il quale ha dovuto fare i conti con attacchi durissimi e quasi senza precedenti. Ma nelle ultime ore è giunta una notizia molto bella, che farà sicuramente piacere agli italiani. Un gesto di un ospite davvero molto emozionante. L’artista Tiziano Ferro sarà presente in tutte e cinque le serate della kermesse musicale più importante d’Italia ed erano circolate diverse voci sul cachet che avrebbe dovuto percepire. Ciò che è certo è che il cantante non guadagnerà nemmeno un centesimo perché ha deciso di fare una scelta molto importante: devolvere tutti i soldi in beneficenza. Ad annunciarlo ufficialmente è stato il suo ufficio ... caffeinamagazine

