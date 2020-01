Tiziano Ferro a Sanremo: gesto nobile del cantante – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il gesto nobile del cantante Tiziano Ferro, ospite fisso a Sanremo: il suo cachet verrà totalmente devoluto in beneficenza a 5 associazioni. L’avventura di Tiziano Ferro a Sanremo inizierà la prossima settimana e già il cantante fa parlerà di sé per un gesto davvero nobile. Infatti, l’artista ha scelto di devolvere il proprio cachet. Leggi … L'articolo Tiziano Ferro a Sanremo: gesto nobile del cantante – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

rtl1025 : .@TizianoFerro ha scelto di devolvere in beneficenza il compenso frutto della sua partecipazione alla 70esima edizi… - SkyTG24 : Tiziano Ferro devolve il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza - repubblica : Festival di Sanremo, Tiziano Ferro devolverà in beneficenza il suo compenso [aggiornamento delle 14:33] -