Tina Cipollari | Serata fra Champagne e Limousine | Fermata dalla Polizia

Non sarà stato certo un bel momento, per Tina Cipollari, quando a un evento mondanissimo è stata Fermata non dai fan ma dalla Polizia. Icona ormai da anni della tv di Maria De Filippi, amata e odiata dal grande pubblico, Tina Cipollari torna al centro del gossip. Il motivo non è dei più piacevoli e magari la sua acerrima antagonista Gemma Galgani ne è pure gongolante, chissà. L'incontro con la Polizia è avvenuto durante un evento lussuoso, in cui spiccavano fiumi di Champagne e Limousine imponenti. L'evento a cui la nostra presenziava era a Napoli. Tina era stata invitata da un amico che inaugurava la sua nuova attività imprenditoriale: un salone di bellezza. Invito che la Cipollari ha subito accolto con gran piacere, recandosi nella città partenopea. La festa era davvero particolare, eccentrica come chi la proponeva e i suoi invitati: si svolgeva su una Limousine ...

