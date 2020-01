The Wonderful 101 potrebbe arrivare su Nintendo Switch? Platinum Games stuzzica i fan con una foto (Di venerdì 31 gennaio 2020) Platinum Games ha pubblicato una foto molto normale con il director Hideki Kamiya inquadrato in primo piano, ma la strana ora e data su uno dei computer sembrano suggerire che The Wonderful 101 potrebbe tornare su Nintendo Switch.Nel 2018, Platinum Games stava "cercando di negoziare con Nintendo ad un'eventuale uscita di The Wonderful 101 su Nintendo Switch", dichiarando che se molti fan si fossero fatti sentire, un porting per la console ibrida sarebbe potuta essere presa in considerazione dal publisher. "Dal loro punto di vista ovviamente ci sono cose di cui non possono parlare, riguardo i rapporti che hanno con Nintendo", ha spiegato il cofondatore e direttore esecutivo Atsushi Inaba. "Certamente possono dire tutto quello che hanno detto durante il discorso, che è stato: 'Ehi, dovremmo farlo'. Ma si tratta di vedere se la decisione verrà presa con serietà oppure no".I fan in passato ... eurogamer

