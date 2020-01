The New Pope: trama della settima e ottava puntata, stasera su Sky Atlantic (Di venerdì 31 gennaio 2020) The New Pope torna stasera su Sky Atlantic alle 21:15, con il risveglio di Lenny Belardo, ormai fuori pericolo, e con la settima e ottava puntata: la trama. The New Pope torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la settima e ottava puntata e con l'attesissimo e miracoloso risveglio di Lenny Belardo, il "Papa giovane" interpretato da Jude Law che dopo un sonno lungo un anno è pronto per una nuova rivoluzione. La trama della settima puntata ci porta nelle ambigue politiche del successore di Voiello, il Cardinale Assente, che intaccano notevolmente la credibilità della Chiesa. Nel frattempo, il Vaticano riesce finalmente a far cessare le trasmissioni del respiro di Pio XIII ma questa decisione accende gli animi dei fanatici che idolatrano Belardo che, dopo l'interruzione, si ... movieplayer

