The Crown, la quinta stagione sarà l’ultima: arriva una nuova Regina (Di venerdì 31 gennaio 2020) The Crown, la quinta stagione sarà l’ultima e Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II In principio era Claire Foy, poi Olivia Colman e infine sarà Imelda Staunton. Netflix ha reso finalmente ufficiale quando metterà un punto alla storia della Regina Elisabetta. The Crown terminerà con la quinta stagione e a interpretare l’amata Regina d’Inghilterra per quest’ultimo capitolo della serie sarà Imelda Stauton. L’attrice è conosciuta ai più per aver recitato sia in Harry Potter che in Downton Abbey. La notizia arriva mentre sono in corso le riprese della quarta stagione della serie tv, durante la quale vedremo la Regina Elisabetta interpretata da Olivia Colman. The Crown finirà con la quinta stagione: “È il momento perfetto per fermarsi” Peter Morgan, il creatore e produttore esecutivo della serie di Netflix, ha spiegato: “Sono entusiasta ... tpi

