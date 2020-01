The Crown 5 sarà l’ultima stagione della serie: Imelda Staunton batte Helen Mirren come nuova Regina (Di venerdì 31 gennaio 2020) The Crown 5 sarà l'ultima stagione della serie sulla Corona inglese: la pluripemiata produzione britannica è stata rinnovata da Netflix per il quinto capitolo, che sarà anche quello finale. E per interpretare la Regina Elisabetta II a fine secolo scorso arriva nel cast Imelda Staunton, che i più ricorderanno come Dolores Umbridge nel quinto film della saga di Harry Potter, Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Non sei stagioni, dunque, come sembrava essere nei piani iniziali del creatore Peter Morgan, ma soltanto cinque, con una nuova Regina che debutta per l'atto finale del racconto della storia del Regno della granitica e imperscrutabile Elisabetta. La notizia viene ufficializzata da Netflix mentre sono ancora in corso le riprese della quarta stagione, con Olivia Colman nuovamente nei panni della Regina dopo il suo debutto nella terza stagione e un cameo dell'attrice che l'ha ... optimaitalia

