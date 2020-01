The Crown 5: Netflix rinnova la serie per l'ultima stagione (Di venerdì 31 gennaio 2020) Netflix ha appena annunciato The Crown 5, che sarà l'ultima stagione della serie dedicata al regno di Elisabetta II, attuale sovrana del Regno Unito. Netflix ha annunciato che The Crown 5 sarà l'ultima stagione per la serie tv britannica dedicata al longevo regno della regina Elisabetta II. Intanto, sono in corso le riprese della quarta stagione che vedono il rinnovo di Olivia Colman nei panni della Regina, interpretata nelle prime due stagioni da Claire Foy. La quarta stagione debutterà prossimamente su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo ma ci si chiede: chi sarà a interpretare la regina negli anni più vicini alla contemporaneità? Sarà Imelda Staunton, volto amatissimo e già ampiamente conosciuto per Harry Potter, Pride e Downton Abbey. ... movieplayer

NetflixIT : Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta II nella quinta e ultima stagione di The Crown. - darthdaenerys : Il progetto de 'The Crown sarà come minimo di sei stagioni' che fine ha fatto? - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Crown 5: Netflix rinnova la serie per l'ultima stagione -