The Batman: Robert Pattinson ha già girato scene in costume? L'indizio in un video (Di venerdì 31 gennaio 2020) La star di The Batman Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene con indosso il costume dell'Uomo Pipistrello; l'indizio in un video. Le riprese di The Batman hanno appena preso il via, ma a quanto pare Robert Pattinson avrebbe già girato alcune scene in costume. A far pensare che l'attore abbia già sperimentato cosa significhi recitare con indosso cappuccio, mantello e maschera di Batman è un video in cui compare con indosso i resti di un pesante trucco. Di recente Robert Pattinson è stato premiato con il premio per il Miglior Attore Britannico ai London Film Critics' Circle Awards. Sfortunatamente l'attore, impegnato sul set, non è potuto intervenire di persona, ma ha ringraziato per il riconoscimento in un video in cui ringrazia ... movieplayer

