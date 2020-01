Terzo caso sospetto in pochissimi giorni di Coronavirus in Puglia, donna di 43 anni ricoverata al Policlinico di Bari (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono passati pochissimi giorni e siamo già al Terzo caso sospetto di Coronavirus in Puglia. Una donna di 43 anni di Ruffano in provincia di Lecce era appena rientrata dalla città cinese di Wuhan quando ha iniziato a sentirsi male. La donna è stata subito ricoverata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce e poi appurato che c’era pericolo che avesse contratto il pericoloso virus è stata trasferita al Policlinico di Bari. La donna, dalle notizie fornite è attualmente in isolamento. Nelle prossime ore arriveranno i risultati dall’ospedale Spallanzani di Roma. baritalianews

