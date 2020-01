Terremoto Romania: forte scossa nell’est del Paese, tutti i dettagli [DATI e MAPPE] (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un Terremoto magnitudo mb 5.0 si è verificato in Romania alle 02:26:47 ora italiana (03:26:47 ora locale), ad una profondità di 108 km. L’evento è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma e dall’Istituto geofisico statunitense USGS, che ha localizzato l’epicentro 5 km ovest-nordovest da Nereju. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.L'articolo Terremoto Romania: forte scossa nell’est del Paese, tutti i dettagli DATI e MAPPE Meteo Web. meteoweb.eu

