Terremoto Mugello: entro il 28 Febbraio saranno fatte le perizie dei danni agli edifici (Di venerdì 31 gennaio 2020) “entro il 28 Febbraio saranno ultimate tutte le perizie sulle unita’ immobiliari del Mugello danneggiate dal sisma del 9 dicembre scorso e questo consentira’ di avere un quadro esaustivo sulla situazione”. Cosi’ Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana nonche’ commissario per la ricostruzione, oggi pomeriggio a Scarperia, poi a Barberino, i due comuni maggiormente colpiti dal sisma del 9 dicembre 2019. Rossi ha partecipato a due assemblee con la popolazione nelle quali e’ stato presentato il percorso da seguire per ottenere il contributo da parte di coloro che hanno subi’to danni a causa del Terremoto. Presenti i sindaci di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti e di Barberino, Giampiero Mongatti. Avere una fotografia dettagliata di questo tipo, poi, permettera’, di attivare la fase due, ovvero l’avvio della ... meteoweb.eu

toscanamedianew : Sisma Mugello, un manuale per avere i rimborsi, la Regione pagherà le perizie sugli immobili danneggiati - qn_lanazione : Terremoto in Mugello, ecco come ottenere i contributi - rossipresidente : Penso che il tema della #sicurezza #sismica è fondamentale per il #Mugello e per l’#Appennino, che altrimenti risch… -