Terremoto in Romania: fortissima scossa con epicentro a Tulnisi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Forte scossa di Terremoto in Romania: alle ore 2:26 del 31 gennaio 2020 i sistemi di rilevazione dell’Ingv hanno segnalato un sisma di magnitudo pari a 5 gradi sulla scala Richter. La scossa, distintamente avvertita dalla popolazione, era a una profondità stimata attorno ai 108 chilometri; mentre l’epicentro è state registrato a Tulnici. Paura tra la popolazione per un sisma considerato di grado “moderato”. Non si hanno notizia, al momento, di crolli o danni a cose o persone. Terremoto in Romania DATI #RIVISTI #Terremoto mb 5.0 ore 02:26 IT del 31-01-2020, Romania Prof=108Km #INGV 23846891 https://t.co/5Mtgvhl5Z7 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 31, 2020 Paura nella notte in Romania: un forte Terremoto di magnitudo pari a 5.0 gradi sulla scala Richter è stato registrato alle ore 2:26 del 31 gennaio 2020. Secondo i dati riporti dall’Istituto di ... notizie

