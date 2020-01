Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: arriva LINDA BAUMGARTNER, sorella di Christoph e nuovo amore di… (Di venerdì 31 gennaio 2020) Un personaggio importantissimo sta per varcare la soglia del Fürstenhof, andando ad aggiungersi al cast fisso di Tempesta d’amore. Dal passato di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) spunterà infatti un personaggio destinato a riportare alla luce un segreto davvero esplosivo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: LINDA torna per salvare Christoph Christoph ha un incidente, Tempesta d’amore © ARD/Stella Boda Le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore saranno segnate da un evento traumatico: il coma di Christoph! Dopo aver scoperto che Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non è sua figlia e lo ha ingannato da sempre, prima di poter smascherare la dark lady l’albergatore è stato investito da Valentina (Paulina Hobratschk) ed è caduto in coma. Le condizioni di Saalfeld risulteranno ... tvsoap

