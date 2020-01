Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Annabelle vuole lasciare morire Christoph! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fino ad oggi era la persona più importante della sua vita, ma presto si trasformerà nel suo più acerrimo nemico. Dopo essere cresciuta in adorazione del padre, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) farà infatti di tutto per fare in modo che quest’ultimo non si risvegli mai più dal coma in cui è caduto. La perfida dark lady ha però fatto i conti senza Denise Saalfeld (Helen Barke)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph smaschera Annabelle e finisce in coma Annabelle e Christoph, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold I prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore saranno davvero imperdibili! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, infatti, grazie ad una fortuita catena di eventi i più recenti intrighi di Annabelle verranno alla ... tvsoap

