Teatro Eidos, domenica il primo spettacolo della rassegna “Il Paese dei sogni” (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Andrà in scena domenica 2 febbraio presso il Teatro De Simone, alle ore 17, il primo appuntamento in programma per “Il Paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento. Prima dello spettacolo sarà premiato Aldo Saggese, il bambino che ha vinto il Premio “Colora il tuo spettacolo” della scorsa edizione. A inaugurare la sedicesima edizione sarà “Robin Hood nel castello di Nottingham” della Compagnia “I Guardiani dell’Oca” di Guardiagrele (CH). Lo spettacolo, messo in scena con tecnica mista: attori e pupazzi, è scritto e diretto da Zenone Benedetto, interpretato dallo stesso autore insieme a Tiziano Feola e vedrà in scena i meravigliosi pupazzi di Ada Mirabassi. Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin ... anteprima24

Teatro Eidos Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Teatro Eidos