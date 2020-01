Taylor Mega con la mascherina: preoccupata dopo il viaggio alle Maldive (Di venerdì 31 gennaio 2020) Taylor Mega indossa la mascherina per paura del Coronavirus Ore di ansia e preoccupazione per Taylor Mega, che sta rientrando in Italia dopo una fantastica vacanza alle Maldive. Dove è riesplosa la passione con Tony Effe, il rapper della Dark Polo Gang al quale la web influencer è stata legata per un lungo periodo lo … L'articolo Taylor Mega con la mascherina: preoccupata dopo il viaggio alle Maldive proviene da Gossip e Tv. gossipetv

naoisme1 : RT @likeirisheyes: @antonellaeliagf @gvccixlou @GiorgyMason Ma che esplode e replica, capisco che tu sia una fan e la difendi .. che lo fac… - pony_cirt : RT @likeirisheyes: @antonellaeliagf @gvccixlou @GiorgyMason Ma che esplode e replica, capisco che tu sia una fan e la difendi .. che lo fac… - dudina020304 : RT @likeirisheyes: @antonellaeliagf @gvccixlou @GiorgyMason Ma che esplode e replica, capisco che tu sia una fan e la difendi .. che lo fac… -