Targa clonata: reato, cosa si rischia e come controllare online (Di venerdì 31 gennaio 2020) Targa clonata: reato, cosa si rischia e come controllare online Utilizzare un mezzo a motore su cui è stata apposta una Targa clonata o falsa può comportare rischi di seri problemi con la giustizia. C’è chi falsifica o riesce ad ottenere una Targa clonata perchè magari, ad esempio, vuole sfuggire alla multa tramite autovelox o telelaser, ovvero intende con questo artificio sottrarsi alla contravvenzione per violazione del CdS. Tuttavia, il pericolo concreto è quello di imbattersi – con questa condotta – in un illecito penale, ben più grave. Vediamo allora di seguito quali sono gli aspetti penali della circolazione con Targa clonata. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul telelaser Trucam usato dalle forze dell’ordine, che cos’è di preciso e come funziona, clicca qui. Targa ... termometropolitico

Targa clonata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Targa clonata