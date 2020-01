Suv forza posti di blocco davanti alla residenza Trump: due arresti (Di venerdì 31 gennaio 2020) La polizia americana ha arrestato due persone a bordo di un Suv che ha forzato i varchi di sicurezza all’ingresso della residenza di Donald Trump di Mar-a-Lago in Florida. Non appena il mezzo si è diretto verso l’entrata principale le forze dell’ordine hanno aperto il fuoco bloccando ogni tentativo di fuga. Hanno successivamente informato anche l’FBI. notizie

TelevideoRai101 : Usa, Suv forza blocco residenza Trump - riccardopalombo : Forza Max, tutta la comunità #running è con te. Ferrari, come si chiamerà il nuovo Suv? Scontro in tribunale sul… -