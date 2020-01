Supernatural 15X10: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) Supernatural 15X10 va in onda sulla The CW americana giovedì 23 gennaio 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #Supernatural Supernatural 15X10: trama e spoiler Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l’ultima stagione. L’episodio di Supernatural 15X10 si intitola The Heroes’ Journey, che tradotto in italiano significa “il viaggio degli eroi”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Sam e Dean partono per aiutare un vecchio amico, ma sembra che la loro fortuna sia terminata e che siano loro ad aver bisogno di essere salvati! Supernatural 15X10 streaming Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì 23 gennaio 2020. In Italia la puntata doppiata in ... cubemagazine

