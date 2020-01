Studio Ghibli, i film su Netflix. La classifica e il calendario d'uscita (Di sabato 1 febbraio 2020) Studio Ghibli approda su Netflix ed è un mondo imprescindibile dal maestro dell’animazione giapponese Hayao Miyazaki, colui che per la prima e unica volta ha portato l’anime a vincere un Orso d’Oro (nel 2002 con La città incantata). L’anno seguente il film si aggiudicò anche l’Oscar nella sua categoria sbaragliando colossi come L’era Glaciale della 20th Century Fox e Lilo & Stitch della Disney. Per questo vedere 21 creature sue e del mondo in cui lavora in streaming è per molti un sogno che si realizza e un evento da seguire attentamente. Che merita un'apposita guida. Studio Ghibli, i film su Netflix. Le nostre scelte (a tema Miyazaki) dal film migliore al peggiore Ecco la classifica dei cartoon di Miyazaki disponibili sulla piattaforma in streaming. Un consiglio: non perdetevene nemmeno uno, sono tutti capolavori. Principessa Mononoke (1997) Uno dei suoi film più riusciti che ... gqitalia

