Stato d'emergenza per sei mesiCoronavirus, il Cdm stanzia 5 mln (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il ​Consiglio dei ministri ha decretato lo Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Lo ha confermato il ministro Giuseppe Provenzano al termine del Cdm. Il Cdm ha stanziato cinque milioni di euro per affrontare l'emergenza coronavirus. Il decreto ha proclamato lo Stato di emergenza per sei mesi. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

