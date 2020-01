Stato d' emergenza e Borrelli commissario Il coronavirus unisce il governo

Coronavirus - dichiarato lo Stato d’emergenza. Gli italiani a Wuhan rientreranno il 3 febbraio. Oltre 9mila contagiati - Cina ammette ritardi : “Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. La Cina ammette i ritardi e lo fa per bocca del segretario del Partito comunista cinese di Wuhan, la città focolaio del virus. Un annuncio che arriva mentre l’emergenza Coronavirus evolve con nuovi contagi e nel giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano. ...

Coronavirus in Italia : il governo decreta lo Stato di emergenza sanitaria : Il Coronavirus sbarca in Italia e il governo ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria. “Una conseguenza dello stato di emergenza globale dichiarato ieri dall’Oms”, spiegano i tecnici del Ministero della salute. La dichiarazione del governo si tradurrà poi in una Ordinanza di Protezione civile che gli uomini del ministro Speranza stanno scrivendo in queste ore ma che, di fatto, velocizzerà gli interventi a favore del ...

Stato di emergenza sanitaria : cos’è e cosa comporta per i cittadini : Il Consiglio dei ministri, riunitosi questa mattina a Palazzo Chigi, ha dichiarato lo Stato di emergenza previsto per i prossimi 6 mesi, dopo i due casi accertati di coronavirus in Italia. Ma che cosa succede ora? cosa comporta questo per i cittadini? In che modo il rischio sanitario si differenza dalle altre emergenze che un Paese può dichiarare? Proviamo a fare chiarezza.Continua a leggere

Coronavirus - l’Italia ha dichiarato lo Stato di emergenza sanitaria per sei mesi. L’ospedale Spallanzani : «2 casi confermati - 32 sotto osservazione» : La decisione dopo l’annuncio dei primi due casi accertati in Italia, una coppia di turisti ricoverata a Roma. Da ieri sera è scattato il blocco dei voli da e per la Cina

Virus Cina - gli infermieri : “Stato d’emergenza doveroso - si rischia di avere ospedali in tilt” : “Lo stato d’emergenza legato al coronaVirus è un atto doveroso, considerando le informazioni di cui disponiamo in questo momento e il rischio che si impennino gli accessi ai pronto soccorso determinando una situazione caotica e il cortocircuito del sistema”. Lo sostiene il presidente Nursing Up Antonio De Palma, commentando lo stato d’emergenza nazionale deliberato dal Cdm questa mattina. “Come rappresentanti ...

Coronavirus - cos’è lo Stato di emergenza decretato dall’Italia : Federico Giuliani Per fronteggiare il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del Coronavirus nel nostro Paese il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza sanitario. Ecco di che cosa si tratta Il nuovo Coronavirus adesso spaventa anche l’Italia, tanto da aver spinto il Consiglio dei ministri a dichiarare lo stato di emergenza; troppo alto il rischio sanitario collegato alla possibile diffusione del ...

Coronavirus cinese - è Stato d’emergenza : convocato il comitato operativo della Protezione Civile : A seguito dello stato d’emergenza dichiarato in relazione al rischio sanitario per il Coronavirus, il Presidente del Consiglio dei Ministri – Giuseppe Conte – presiederà oggi il comitato operativo della Protezione Civile, convocato dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli. Sarà presente anche il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Il tavolo si riunirà alle ore 17.00, presso la sede del Dipartimento, al fine di assicurare il ...

Coronavirus - gli italiani a Wuhan rientreranno il 3 febbraio. Dichiarato lo Stato d’emergenza : stop voli Italia-Cina e stanziati 5 milioni. Discrete le condizioni dei due turisti cinesi ricoverati. I contagiati sono oltre 9mila : Mentre l’emergenza Coronavirus evolve – in Italia e nel mondo – con nuovi contagi e con la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo italiano, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato che arriverà lunedì in Italia un volo con una ottantina di italiani provenienti da Wuhan, la città cinese focolaio del virus. Al loro arrivo, gli italiani saranno sottoposti ad “un regime sanitario in un luogo ...

