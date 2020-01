Sport in tv oggi (venerdì 31 gennaio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) oggi venerdì 31 gennaio ci aspetta una ricca giornata di Sport: Dominic Thiem e Alexander Zverev si affrontano nella seconda semifinale agli Australian Open, proseguono i tornei di golf, poi un’intensa serata con basket e calcio, non mancheranno gli Sport invernali anche se non ci sarà la solita abbuffata tipica del weekend. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi Sportivi in programma oggi venerdì 31 gennaio e il relativo palinsesto tv. CALENDARIO Sport IN TV oggi (31 gennaio): PROGRAMMA, orari E palinsesto venerdì 31 gennaio: 03.30 SOFTBALL (Australia Pacific Cup) – Italia-Giappone 06.00 GOLF – European Tour, Saudi International (diretta streaming su Golf TV) 08.30 SOFTBALL (Australia Pacific Cup) – Italia-Nuova Zelanda 08.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo, ... oasport

