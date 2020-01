Spariti da Milano Tamunga e Ciccio Pakistan, i boss super-ricercati della ‘Ndrangheta (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tamunga e Ciccio Pakistan sono Spariti da Milano. I due boss super-ricercati hanno fatto perdere le proprie tracce ormai da diversi mesi. Milano – Tamunga e Ciccio Pakistan sono Spariti da Milano. Risultano anche i loro nomi nell’elenco di massima latitanza stilato dal Viminale. Secondo le informazioni riportate dal Corriere della Sera, i due latitanti della ‘Ndrangheta hanno fatto perdere le proprie tracce da diversi mesi. Il rischio di una latitanza all’estero è molto alto e per questo gli inquirenti si stanno attivando i contatti anche con la polizia del Sud America per provare a risalire al nascondiglio dei due boss. Dove si è nascosto Tamunga? Non è chiaro il nascondiglio di Tamunga ma, secondo gli inquirenti, Giuseppe Morabito (questo il suo vero nome) potrebbe aver trovato rifugio in Sud America. Il Paese più probabile sembra essere il Brasile ... newsmondo

