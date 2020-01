Spallanzani: no cure, solo trattamento sintomatico (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – “Non esistono cure per questa malattia, i pazienti vengono solo sottoposti al trattamento sintomatico e, ove necessario, vengono gestite la comorbosita’”. Cosi’ il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, interpellato dai giornalisti al termine della conferenza stampa organizzata dall’Istituto di Malattie Infettive per fare il punto sui due casi di Coronavirus in Italia. “Esistono farmaci candidati, che e’ sono ben diversi da quelli registrati e utilizzabili. Sono farmaci messi a punto per altre patologie e al momento sono indicati solo le zone ad alta circolazione epidemica”. L'articolo Spallanzani: no cure, solo trattamento sintomatico proviene da RomaDailyNews. romadailynews

