Spallanzani | contagio possibile solo in presenza di sintomi

Roma – "La dimensione dell'epidemia non e' valutata su scala nazionale. Abbiamo la conferma dallo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) che i casi sono fonte di contagio solo nel momento in cui i pazienti hanno i sintomi. E che se le persone con infezione vengono rapidamente identificate il rischio va da basso a molto basso". Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, nel corso della conferenza stampa organizzata per fare il punto dopo l'annuncio dei primi due casi di Coronavirus a Roma.

