Spallanzani: accettazione è attiva 24 ore su 24 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Roma – La Direzione sanitaria dell’Istituto Spallanzani di Roma precisa che “non e’ stata data nessuna disposizione di chiusura dell’accettazione dell’ospedale, ma sono stati sospesi esclusivamente i ricoveri non urgenti. Si sottolinea che l’accettazione e’ attiva 24 ore su 24”. Nella nota la struttura ospedaliera sottolinea ancora che “nella serata di ieri e’ arrivato un pullman con 18 turisti cinesi tutti ricoverati per misure prudenziali. Il pullman era stato intercettato al casello autostradale di Cassino dopo una segnalazione ed e’ stato scortato a Roma dalla Polizia Stradale. Infine si smentisce la notizia di una conferenza stampa alle 12 presso l’Istituto”. L'articolo Spallanzani: accettazione è attiva 24 ore su 24 proviene da RomaDailyNews. romadailynews

