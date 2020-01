Sony potrebbe annunciare oggi l'acquisizione di Remedy o Kojima Productions? (Di venerdì 31 gennaio 2020) Qualche giorno fa avevamo annunciato che la Sony Hall di New York avrebbe tenuto oggi un evento a porte chiuse ed alcuni rumor indicavano che a quell'evento sarebbe stato svelato qualcosa di più riguardo PlayStation 5.A quanto pare non è proprio così: un post pubblicato su ResetEra da un utente certificato avrebbe dichiarato che oggi Sony farà un annuncio riguardo l'acquisizione di un nuovo studio. I nomi in lizza sarebbero due, Remedy e Kojima Productions. Anche se i due studi sono stati al centro di numerosi rumor in questo periodo, Remedy sta attualmente sviluppando la campagna single player di Crossfire X; inoltre lo studio a novembre si era detto "entusiasta" di ritornare a lavorare con Microsoft.Ovviamente, anche se si tratta di un post di un account verificato, prendete questa notizia con le dovute precauzioni in quanto non c'è nulla di certo. Per saperne di più non ci resta che ... eurogamer

